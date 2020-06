Capistrello (AQ) – Ancora schiuma bianca che finisce nel fiume Liri (VIDEO)

Nonostante siano passati pochi giorni dal tavolo convocato per il prossimo 20 giugno dal Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Giulio Lancia, tavolo a cui parteciperanno la Burgo, la Procura della Repubblica, gli Enti sovracomunali, L’ARTA, il CAM, l’ARAP, la ASL 1, i Sindaci ed alcune Associazioni per parlare del tema dell’inquinamento del bacino fluviale del Liri, un nuovo cospicuo sversamento proveniente dall’Emissario Claudio/Torlonia, ha interessato il fiume. Da un video girato e postato da Ulisse Moretti sul suo profilo Facebook, si nota una quantità impressionante di schiuma bianca che galleggia sull’acqua. Le immagini risalgono alla giornata di ieri, 16 giugno 2020, ma scorrendo la sua bacheca si può notare che l’autore del video non è la prima volta che documenta l’inquinamento dell’Emissario del Fucino. E mentre i le persone si danno appuntamento per sedersi a tavolino (magari con del buon the e pasticcini) c’è chi continua ad inquinare. Nei giorni scorsi, è doveroso ricordarlo, in località “Connutti” a Castellafiume un gruppo di pescatori aveva segnalato la presenza di diverse trote morte e ammalate, mentre a Canistro l’acqua del Liri si era tinta di uno strano colore marrone tendente al grigio. Quanto tempo deve passare ancora affinché qualcuno metta fine a questo scempio ambientale?

L.R.

