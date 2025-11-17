Capistrello – Anas posticipa i lavori nella galleria del Salviano: scongiurati disagi durante le feste natalizie

Capistrello – Anas ha deciso di posticipare i lavori di manutenzione sulla galleria del Salviano a dopo le festività natalizie, accogliendo le forti preoccupazioni espresse dalla Regione Abruzzo e dagli amministratori locali.

L’obiettivo della decisione è evitare gravi disagi alla viabilità, che sarebbero stati inevitabili se la galleria fosse stata chiusa nel periodo di maggiore traffico natalizio.

Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, aveva già sottolineato i rischi di paralisi del traffico derivanti da una chiusura totale e prolungata, proponendo l’istituzione di un senso unico alternato per garantire il transito veicolare e limitare l’impatto sul trasporto pubblico e sui servizi essenziali.

Anche la Regione Abruzzo ha espresso preoccupazioni sull’impatto ambientale che la deviazione del traffico su percorsi alternativi potrebbe comportare per un periodo prolungato. Per affrontare la questione, un tavolo tecnico si è riunito in Prefettura dell’Aquila, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, per discutere le proposte avanzate dagli amministratori locali.

Il sindaco di Capistrello, Maurizio Murzilli, ha evidenziato i rischi legati al transito dei mezzi pesanti nei centri abitati, con possibili problemi di sicurezza per cittadini e automobilisti se il traffico fosse deviato sulle strade principali del paese.

Pur riconoscendo la necessità dei lavori, finalizzati alla sicurezza dei cittadini e degli automobilisti, amministratori e residenti della Valle Roveto restano preoccupati per i possibili disagi e rischi di incidenti durante l’esecuzione dei lavori.

L’intervento, del costo complessivo di circa 6 milioni di euro, prevede la messa in sicurezza e l’adeguamento energetico della galleria: saranno installati led di ultima generazione per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, attivati sensori fumo, videosorveglianza interna e un sistema antincendio con vasca di accumulo esterna sul lato Capistrello.

I lavori all’interno della galleria dovrebbero durare circa cinque mesi, mentre l’intera opera sarà completata in circa dieci mesi, salvo imprevisti.

Grazie alla scelta di posticipare l’intervento, i cittadini e i viaggiatori potranno affrontare le festività natalizie senza disagi significativi sulla principale arteria della Valle Roveto

Correlati