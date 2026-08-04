Caos ai Fasti Verolani, sfugge al controllo e aggredisce i carabinieri: arrestato

Momenti di tensione a Veroli durante l’ultima serata della nota manifestazione “Fasti Verolani“. Un uomo con fare sospetto ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, impegnati nel servizio di ordine pubblico, tentando di dileguarsi alla loro vista per eludere il controllo

La fuga è durata pochissimo: i militari lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato. Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha mostrato un forte nervosismo, che è presto sfociato in una aperta resistenza. Ha iniziato a strattonare e a rivolgere pesanti offese ai Carabinieri i quali, con non poca difficoltà, sono riusciti ad immobilizzarlo e trarlo in arresto. Lo stesso, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Nel corso dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la sua rimessa in libertà.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.