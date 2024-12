CANTO DI NATALE, in scena dal 20 al 22 dicembre 2024 e dal 3 al 5 gennaio 2025 all’ Auditorium Pierluigi di Palestrina

All’ Auditorium Pierluigi di Palestrina va in scena dal 20 al 22 dicembre 2024 e dal 3 al 5 gennaio 2025 l’entusiasmante e commovente musical CANTO DI NATALE, una storia immortale e senza tempo grazie al suo carattere immaginifico e allegorico.

La compagnia teatrale Marionette Senza Fili mette in scena una versione in musical, rigorosamente cantata dal vivo, scritta e musicata da Silvio Coppola, diretta ed interpretata da Claudio Tagliacozzo nel ruolo di Scrooge; accanto a lui sul palco Angelo Giovannetti, Stefania Donati, Manuela Serpetti, Andrea Stocco, Giacomo Iallonardi, Angela Paniccia, Alessandro Ernesti, Jessica Ritarossi, Claudia Murru, Ines Pizzardi, Paolo Cirillo, Sara Cirillo e l’ensemble: Giulia Iallonardi, Ilaria Capitelli, Flavia Rossetti, Flavio Pelone. Le coreografie sono di Manuela Serpetti; le scene sono di Walter Tagliacozzo, Pino Manganaro e Giovanni Vigliotta.

A Christmas Carol (Canto di Natale) è un classico della letteratura natalizia, forse una delle opere universalmente pi01ù conosciute ed amate. Scritta da Charles Dickens nel 1843 è stata molte volte oggetto di ispirazione per opere teatrali e cinematografiche.

Questa storia fantastica, che si svolge tra la notte della vigilia ed il pranzo di Natale, ha per protagonista Ebenezer Scrooge, ricco e avaro finanziere legato esclusivamente al guadagno ed al denaro: irritato dalle festività odia il Natale! Rifiuta in malo modo di fare offerte ai poveri, fa lavorare fino a tardi il giorno della vigilia la sua contabile Caroline, caccia il figlio di sua sorella, Fred, colpevole soltanto di averlo invitato, come ogni anno, per il pranzo di Natale. Scrooge odia questa festa poiché a suo avviso porta solo ozio ed inutile dispendio di soldi.

Destino vorrà che proprio la notte di Natale cambierà la sua vita: incontrerà, così, lo spettro del suo defunto socio d’affari Marley, lo spirito del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro che gli faranno ripercorrere, da spettatore, il suo arido passato, il suo pessimo presente e un futuro nero che gli si prospetta, se non cambierà!

Atmosfere natalizie, musiche coinvolgenti e ben ritmate, ed una recitazione favolistica, porteranno lo spettatore in un mondo fantastico ove si potrà riflettere sui mali del mondo e su come il Natale spesso può oscurare ed in parte lenire tali mali: l’egoismo, l’avarizia e la cattiveria personificati da Scrooge possono essere così corretti con azioni positive nel corso della vita, senza dover attendere “una festa”.

I mali sociali possono essere superati con la rinascita morale dell’individuo.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

e venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025

Orario spettacoli: Venerdì ore 21:00 – Sabato e Domenica ore 18:00

AUDITORIUM PIERLUIGI

Piazza di Santa Maria Degli Angeli – 00036 Palestrina RM

Per info e prenotazioni info e prenotazioni: tel. 3516328232

(prenota facile con WhatsApp al 3516328232 indicando: Cognome/N° posti/giorno)

Anche on line su: ticket.it

Link: https://www.ticket.it/teatro/evento/canto-di-natale.aspx

Prezzo biglietti:

Intero €14,00

Ridotto € 10,00 (under 16 e over 65)

COMUNICATO STAMPA