“Cantiere città” fa tappa a Roccasecca

La Città di Roccasecca partecipa a Cantiere Città, il percorso di consolidamento delle competenze progettuali e di valorizzazione dei progetti culturali che il Ministero della Cultura – Servizio VI del Segretariato generale e Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali dedicano alle città finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura.

Il prossimo 11 luglio, alle ore 15:00, i rappresentanti della Fondazione saranno a Roccasecca per proseguire il percorso di capacity building avviato con la prima fase di Cantiere Città, che si è svolta a maggio a Roma e si è concretizzata in due giorni di masterclass e tavoli tematici.

Il workshop rappresenta l’occasione per riflettere sulle potenzialità di idee e intese tra stakeholders nate in fase di candidatura ed individuare le proposte su cui focalizzare i lavori dei prossimi mesi.

I rappresentanti della Fondazione, ospiti della Città, visiteranno sin dal mattino i luoghi simbolo della Città di Roccasecca; il tour “Sulle orme di San Tommaso D’Aquino” interesserà, preliminarmente, i resti del Castello dei Conti D’Aquino e la Chiesa di San Tommaso (prima al mondo edificata in onore del Santo) e poi proseguirà presso i siti di maggiore interesse storico, culturale e naturalistico.

Sono stati invitati a prendere parte al workshop tutti gli stakeholder coinvolti: ovvero i 32 comuni, le associazioni culturali e del terzo settore, la Provincia di Frosinone che sarà rappresentata dal delegato alla cultura Luigi Vacana – cui saranno affidati i saluti a nome dell’intero territorio provinciale – l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la Banca Popolare del Cassinate.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Sacco i lavori saranno aperti dal Manager Culturale Prof. Paolo Verri il quale traccerà i confini delle attività in cantiere per il 2025, anno fondamentale per la Città di Roccasecca che celebrerà, in concomitanza con l’anno giubilare, 800 anni dalla nascita di San Tommaso D’Aquino.

Interverranno l’Assessore alla Cultura della Città di Roccasecca Valentina Chianta e l’Assessore al Turismo Elisa Torriero che racconteranno il programma delle attività previste per il 2025 e le evoluzioni che si intendono raggiungere attraverso il percorso di capacity building attivato dal Ministero della Cultura.

Seguirà l’intervento dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale sulle attività formative congiunte da realizzarsi anche in occasione del Triennio Tomistico e, in ogni caso, verso il 2025 e concluderà la Banca Popolare del Cassinate sulle possibilità di valorizzazione della cultura attraverso le strategie di comunicazione (tradizionali e innovative) e le politiche di intervento.

La chiusura degli interventi è affidata a Monsignor Giandomenico Valente, Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, che illustrerà, fra l’altro, la Lettera di Papa Francesco ai vescovi di Sora, Frosinone e Latina: diocesi laziali che furono interessate dalla biografia di Tommaso d’Aquino.

Al termine degli interventi sarà aperto un momento di confronto tra i presenti e i rappresentanti della Fondazione.

L’evento si terrà a Roccasecca martedì 11 luglio alle ore 15:00 presso la Sala San Tommaso di Palazzo Boncompagni.

