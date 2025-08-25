Canistro, torna il Cammino Letterario: cultura e incontri nel segno della condivisione

CANISTRO – La cultura torna protagonista a Canistro con il Sesto Cammino Letterario, iniziativa inserita nel cartellone di “Dimensione Cultura 2025” e organizzata dal Comune per martedì 26 agosto alle 18:00, presso la Mostra delle Radici, negli spazi dell’ex scuola elementare di via Montello a Canistro Inferiore.

L’appuntamento sarà un’occasione per esplorare i sentieri della letteratura e della creatività, grazie a incontri con autori, letture condivise e momenti di confronto aperti al pubblico.

«Il Cammino Letterario – spiegano dal Comune – è un invito a fermarsi, ascoltare e lasciarsi trasportare dalle parole, riscoprendo il valore della cultura come esperienza collettiva».

La serata proseguirà in un clima conviviale con una cena con l’autore presso il ristorante Parco del Rio Sparto. Il costo è di 20 euro a persona e i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 338 879 4160.

Un’occasione unica, dunque, per immergersi nell’atmosfera letteraria, conoscere da vicino gli autori ospiti e proseguire il dialogo anche a tavola, in un contesto di amicizia e condivisione.