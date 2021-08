Canistro, sfilata di moda presso le sorgenti Acqua Santa Croce “The Golden Shower” domani ore 21.30

Il giorno giovedì 12 agosto alle ore 21:30 presso le sorgenti Acqua Santa Croce “The Golden Shower” si svolgerà la sfilata di moda organizzata dalla Millennium Fashion Tv. 30 giovani aspiranti modelli e modelle sfileranno su una passerella naturale con, come cornice, le splendide cascate del parco naturale La Sponga. Per questo evento abbiamo scelto questo paesaggio naturalistico dove l’acqua diventà necessità quasi primordiale di ritornare alle origini, di recuperare il legame arcaico con gli elementi primogeni del cosmo. Presenterà la serata il oto conduttore RAI Luca Di Nicola. Al termine musica disco e divertimento. Il tutto si svolgerà secondo il rispetto delle attuali normative vigenti per il contenimento della pandemia da Covid19. Per info: 3497145801

comunicato stampa