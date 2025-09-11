Canistro porta la prevenzione in piazza: visite ortopediche gratuite per i cittadini

CANISTRO – Sarà la salute la protagonista del prossimo sabato 20 settembre a Canistro. In Piazza Municipio, dalle ore 9:00 alle 13:00, si svolgerà la prima tappa dell’iniziativa “Ortopedici in Piazza”, promossa dal centro sanitario INI Canistro con il patrocinio del Comune.Gli specialisti ortopedici saranno a disposizione dei cittadini per offrire valutazioni gratuite sulle principali patologie osteoarticolari che colpiscono ginocchio, anca, spalla, piede, gomito e colonna vertebrale.L’obiettivo è chiaro: portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e renderla più vicina alla comunità, offrendo a chiunque l’opportunità di confrontarsi con medici esperti senza barriere di accesso o costi. Un’occasione concreta per ricevere un primo orientamento specialistico e accrescere la consapevolezza sull’importanza della cura della salute.

L’evento è aperto a tutti e non richiede prenotazione.

“La prevenzione è il primo passo verso il benessere – sottolineano gli organizzatori – e iniziative come questa permettono di avvicinare i cittadini alla medicina, in un contesto familiare e accessibile come quello della piazza”. Foto archivio