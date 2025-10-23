Canistro – Ordinanza per la sicurezza in vista della 47ª Sagra della Castagna

In vista della 47ª Sagra della Castagna, in programma a Canistro nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il sindaco Gianmaria Vitale ha emanato l’ordinanza n. 213/2025 con l’obiettivo di garantire ordine pubblico, sicurezza e decoro urbano durante la manifestazione.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Canistro, richiamerà come ogni anno un’ampia partecipazione di pubblico. Proprio per la “rilevante concentrazione di partecipanti” prevista, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare una serie di misure preventive per assicurare lo svolgimento sereno e sicuro della sagra.

Il provvedimento introduce il divieto assoluto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in tutte le aree pubbliche e nelle immediate vicinanze della manifestazione, dalle ore 08:00 alle ore 01:00 di entrambi i giorni.

Il divieto riguarda anche la vendita per asporto di bevande in vetro e si estende alla somministrazione e consumo all’interno dei locali pubblici e nelle aree esterne di pertinenza.

L’ordinanza mira a prevenire situazioni di rischio legate alla presenza di frammenti di vetro abbandonati, potenzialmente pericolosi per i visitatori, in conformità con le direttive nazionali in materia di safety e security per gli eventi pubblici.

Oltre alle restrizioni sui contenitori, il sindaco Vitale ha disposto anche una regolamentazione degli orari di chiusura delle attività e delle emissioni sonore.

Gli stand enogastronomici e i venditori ambulanti dovranno cessare l’attività entro e non oltre le ore 01:00, mentre gli esercizi commerciali potranno restare aperti fino alle ore 02:00. In ogni caso, tutte le emissioni sonore dovranno terminare alle ore 01:00, senza deroghe.

Il Comune di Canistro ha inoltre precisato che le violazioni delle disposizioni saranno punite con sanzioni amministrative comprese tra 150 e 500 euro, con la possibilità, in caso di reiterazione, di applicare la sospensione temporanea dell’attività per i titolari degli esercizi pubblici.

Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale punta a garantire il regolare svolgimento di una delle manifestazioni più sentite del territorio, nel segno della tradizione, della sicurezza e del rispetto del decoro urbano.

