Canistro investe sulla formazione: corso gratuito di inglese per i residenti con certificazione internazionale

CANISTRO – Il Comune di Canistro punta sull’internazionalizzazione e sulla crescita delle competenze linguistiche dei cittadini, aprendo le iscrizioni a un nuovo Corso di Lingua Inglese gratuito destinato ai residenti. Un’iniziativa strategica che mira ad abbattere le barriere linguistiche e a fornire strumenti concreti per migliorare le opportunità nel mondo del lavoro e dello studio.

Il progetto formativo prevede due percorsi distinti, calibrati sulle conoscenze di partenza dei partecipanti: un corso di livello B1 e un corso di livello B2. Entrambi saranno articolati in 16 lezioni, per un totale di 24 ore di didattica ciascuno, con l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche solide e immediatamente spendibili.

Elemento qualificante dell’iniziativa è la possibilità di conseguire una certificazione linguistica internazionale attraverso l’esame LanguageCert ESOL, titolo ufficialmente riconosciuto che attesta il livello di preparazione raggiunto e rappresenta un valore aggiunto nel curriculum personale e professionale.

Per partecipare è necessario presentare la propria domanda entro il 25 febbraio. L’Amministrazione comunale raccomanda di procedere tempestivamente, poiché le richieste saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle competenze locali e di sostegno alla formazione continua, offrendo ai cittadini un’occasione concreta per investire sul proprio futuro senza alcun costo.

Tutti i dettagli organizzativi e le modalità di svolgimento delle lezioni saranno illustrati durante un incontro conoscitivo in programma venerdì 27 febbraio alle ore 15:30 presso l’Infopoint di Piazza Monti Simbruini. All’appuntamento saranno presenti docenti e rappresentanti comunali, pronti a fornire informazioni, chiarimenti e indicazioni operative ai futuri partecipanti.

