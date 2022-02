Cane veglia il padrone morto in casa

Un cane ha vegliato fino alla fine il suo padrone morto,è successo in un’abitazione di Serrone. La figlia non riuscendo a mettersi in contatto con il padre che non rispondeva al telefono, ha allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno trovato l’uomo privo di vita, ma il cane, un rottweiler non permetteva a nessuno di avvicinarsi. I vigili del fuoco per impedire che il cane avesse atteggiamenti aggressivi, sono dovuti passare per un appartamento adiacente a quello dell’anziano, hanno sfondato la finestra e sono riusciti ad entrare. L’uomo un 77enne, dalle prime ispezioni,sembra che sia deceduto due giorni fa per cause naturali.

Foto archivio

