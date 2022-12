Cancelli chiusi per lo stabilimento di Cassino, Gianluca Quadrini interviene a sostegno dei dipendenti e dell’economia del territorio

Un altro stop per i dipendenti Stellantis. A causare il fermo lavorativo è la mancanza di materiali utili a continuare l’attività produttiva. Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico Anci Lazio, interviene a sostegno dei tanto dipendenti e delle tante famiglie che, in prossimità del natale, sono costretti a stringere ulteriormente la cinta. – “Questa situazione sta continuando a penalizzare le attività di produzione dello stabilimento e di tutto l’indotto oltre che la perdita di salario per i lavoratori.” – così Quadrini afferma in un nota e continua – “la politica di procurare materiale dall’estero, sicuramente per avere un maggior risparmio, sta condizionando, rallentando e danneggiando tutto ciò che ruota attorno allo stabilimento. Siamo al ridosso del Natale e pensare che ci saranno famiglie che dovranno fare i conti con una busta paga ridotta leva sicuramente il sorriso. Perché automaticamente la riduzione del loro potere di acquisto si ripercuoterà su tutta l’economia territoriale. Conclude Quadrini – “Dico che da un’azienda che guarda al futuro ci si aspetta tutela e garanzia ma soprattutto la presa di coscienza di essere responsabile del benessere dei nostri territori e di nostri cittadini.”

COMUNICATO STAMPA