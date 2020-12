Canada, l’ospedale gestito dalla sala controllo (come un centro Nasa)

Quattrocento metri quadrati di pura tecnologia, in cui la componente umana – da 15 a 20 fra medici, infermieri, ingegneri clinici e informatici – si muove a proprio agio integrandosi con le soluzioni più avanzate di Intelligenza artificiale. Sulla «parete delle statistiche», 33 monitor integrati trasmettono informazioni aggiornate ogni 30 secondi su ogni minima attività: parametri vitali di ogni singolo paziente, disponibilità di posti letto, flusso dei gas medicali, percorsi di cura, affollamento del Pronto soccorso, carichi di lavoro nelle sale operatorie, nei reparti e nei servizi di supporto. Volete sapere a quale piano si trova adesso la barella del Ps o la sedia a rotelle dell’Ortopedia? Basta sbirciare su uno dei pannelli.

Un progetto partito nel 2009 Il «Centro comando» dell’Humber River Hospital (che è pubblico) assomiglia davvero al Centro controllo missione Nasa, a Houston. Il metodo di lavoro è simile: concentrare e analizzare in un unico punto tutti i flussi di dati generati all’interno della struttura. La nuova sede dell’Humber River (688 letti; un bacino d’utenza di 850mila residenti; 450mila visite l’anno e 140mila in emergenza; 72.700 interventi chirurgici; 690 medici ; 2.750 persone di staff clinico ; 1.100 ausiliari; 1.100 volontari) è stata costruita nel 2015 e questo sicuramente ha facilitato l’operazione che lo ha portato a diventare il primo ospedale completamente digitalizzato del Nord America. In realtà, questo risultato è il frutto di scelte strategiche ben precise – hanno iniziato a pensarci nel 2009 – e del lavoro di persone come Peter Bak, Chief information officer (direttore delle tecnologie informatiche e della comunicazione) dell’Humber che ha accettato di parlarne con il Corriere Salute. «In effetti, investire allora in una tale trasformazione aziendale è stato un enorme atto di fede — racconta —. Il successo di queste operazioni inizia con la leadership. Avevamo un amministratore delegato che aveva una visione: eseguire una trasformazione aziendale completa utilizzando la tecnologia. Abbiamo portato persone esperte in grado di tradurre quella visione in un piano d’azione, budget e specifiche tecnologiche. Con il supporto del consiglio di amministrazione, il team è stato poi in grado di eseguire».

Non solo cartella clinica elettronica Dottor Bak , l’Humber River è considerato un ospedale digitale al cento per cento: che cosa significa esattamente? «Un ospedale digitale è quello che ha completato una trasformazione aziendale per diventare un ospedale ad alta affidabilità, ovvero uno che riduce gli errori e aumenta la qualità, per migliorare l’efficienza e fornire una migliore soddisfazione del paziente. Al giorno d’oggi, qualsiasi trasformazione aziendale è fondata sulla tecnologia. Un ospedale digitale è quello in cui tutte le informazioni sono elettroniche: naturalmente pensiamo che questo significhi avere la cartella clinica completamente elettronica. Questo è vero e si riflette nel fatto che il nostro ospedale ha ottenuto un punteggio del modello di adozione Ems Himsms di 6 o 7. Ma la digitalizzazione è più della cartella clinica. Sono tutte le informazioni come la piattaforma di comunicazione, i sistemi di gestione degli edifici, i sistemi di sicurezza, il sistema di localizzazione in tempo reale, la TV … tutto. Detto in parole più semplici, tutte le informazioni sono connesse alla rete e utilizzabili».

Ogni persona (e cosa) è «mobile» è connessa «L’ospedale digitale è uno in cui le persone sono mobili e connesse. Il concetto di “mobile” è intuitivo e pensiamo subito agli smart device portatili. Sì. Ma in modo più esaustivo significa la possibilità di accedere alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento. Ciò include computer su carrelli, accesso / disconnessione rapida da computer montati a parete, terminali da comodino integrati. Essere connessi significa che le persone sono in contatto con le persone. A un livello semplice, questo è un sistema telefonico. Ma quello che vogliamo veramente è la capacità di entrare in contatto con i membri del team nel contesto del paziente. I membri del team possono diventare “ruoli” anziché “individui” e potrebbero non essere nell’edificio quando ne hai bisogno. Essere connessi significa che i sistemi sono connessi alle persone. Il potere dell’informazione elettronica è che guida l’azione. Hai bisogno di una piattaforma di comunicazione che colleghi i sistemi alle persone che devono agire. Negli ospedali spesso pensiamo a questo in termini di “allarmi e avvisi” in cui i dispositivi medici allertano tramite dispositivi intelligenti portatili. È molto di più. È una piattaforma sofisticata che supporta un andamento in crescita».

Robot ma anche flussi di lavoro più efficienti «L’ospedale digitale è quello in cui i sistemi sono automatizzati. In molti casi l’automazione può essere ottenuta tramite robot. Allo Humber disponiamo di veicoli guidati automatizzati, sistemi di tubi pneumatici, sistemi di distribuzione di farmacie, binari di laboratorio automatizzati e robot chirurgici. Oltre ai robot, l’automazione consiste nel rendere i flussi di lavoro più efficienti attraverso l’interoperabilità di vari sistemi. Questa è veramente la magia che guida la trasformazione aziendale. Un esempio è il flusso di lavoro di interoperabilità di andata e ritorno del nostro laboratorio: gli ordini di laboratorio vengono inseriti elettronicamente dal medico, l’ordine viene assegnato automaticamente a un tecnico, il tecnico va al letto e preleva il sangue, utilizzando un processo di verifica per garantire che l’etichettatura del campione sia accurata, i campioni vengono inviati al laboratorio tramite tubo pneumatico, il campione viene elaborato automaticamente, i risultati vengono inseriti nella tabella elettronica e, se ci sono valori critici, il medico curante viene avvisato sul suo dispositivo portatile. Tempo di consegna 1 ora, in qualsiasi momento della giornata. Garantito».

La responsabilizzazione dei pazienti «L’ospedale digitale si basa anche sulla responsabilizzazione dei pazienti. Come sperimentiamo nel nostro mondo dei consumatori, abbiamo a che fare con rivenditori e servizi online. Lo stesso dovrebbe accadere con un ospedale: prenotazione dell’appuntamento, check in in linea, promemoria automatici, formazione in linea per prepararti alla tua visita. Quando sei un paziente in ospedale, dovresti avere il controllo del tuo ambiente: accendi le luci, cambia la temperatura, chiudi le persiane, ordina cibo, sii consapevole del tuo programma quotidiano. Una volta che lasci l’ospedale, il sistema sanitario dovrebbe supportarti con piani di assistenza digitale, accesso immediato alle risorse se le cose non stanno andando bene o non sei sicuro di ciò che sta accadendo. Un ospedale digitale è quello che dà potere ai pazienti prima del loro arrivo, quando sono ospiti e quando se ne vanno».

Il Command Center Può descrivere il Centro di comando e la spina dorsale del sistema? « Il Command Center è un insieme di personale operativo in grado di vedere in tempo reale ciò che sta accadendo in ospedale. Utilizzando i dati analitici, gli eventi che contribuiscono allo scarso flusso di pazienti e alla ridotta capacità vengono segnalati e il personale operativo interviene per rimuoverli . Nello specifico, il Command Center è composto da 4 elementi: 1. Uno spazio fisico in cui il team si riunisce e in cui sono ospitati gli schermi con i dati analitici. 2. Una parete di schermi sui quali sono visualizzate le analisi in tempo reale (o “Tiles”), che chiamiamo “Wall of Analytics” 3. Processi che i team attivano quando le cose non vanno bene. Li chiamiamo Ipom o meccanismo operativo della procedura di interazione 4. Una piattaforma di comunicazione che consente al team di connettersi e comunicare con la “prima linea”».

I pazienti hanno un terminale integrato al posto letto Aumentare e migliorare il coinvolgimento digitale dei pazienti è considerata una delle più grandi sfide per un’organizzazione sanitaria: voi a che punto siete? «I pazienti ricoverati hanno a disposizione terminali al posto letto integrati. Controllano il loro ambiente: accendono le luci, modificano la temperatura, oscurano le finestre (abbiamo le vetrate cromatiche); possono ordinare cibo online e questo viene integrato con la cartella clinica in modo che le restrizioni dietetiche siano considerate nelle scelte dei pasti. Possono collegarsi con la famiglia tramite videochiamata, hanno un intrattenimento completo e possono visualizzare la loro cartella clinica. Finora, non abbiamo fornito ai pazienti strumenti di coinvolgimento online e strumenti post dimissione. Lo stiamo facendo adesso e con urgenza dato l’impatto di Covid-19».

La difficoltà di cambiare rapidamente e le resistenze del personale Tradizionalmente, gli ospedali non sono stati conosciuti come organizzazioni che cambiano rapidamente o drasticamente: Humber River è un’eccezione? « L’assistenza sanitaria si muove davvero in ritardo quando si tratta di adottare il cambiamento. Humber River è stata un’eccezione quando ha iniziato questa trasformazione aziendale. Oggi, Humber River è ancora un’eccezione in quanto ha una cultura del cambiamento e dell’ innovazionerapida. Tuttavia, oggi gli ospedali sono costretti a cambiare: i sistemi sanitari non possono permettersi di operare allo stesso modo. È interessante notare che la pandemia da Covid-19 è servita da catalizzatore per il cambiamento. Come già ho affermato, la chiave del successo è una forte leadership e sostenitori che si impegnano nel cambiamento. Come hanno reagito medici e personale sanitario a tutta questa innovazione? Qualche “resistenza”? «Oggi i medici sono molto favorevoli tutta la tecnologia e portano avanti sempre nuove idee. Lo stesso si può dire per il personale infermieristico e altri. Tuttavia, c’era resistenza nei primi giorni e questa resistenza doveva essere superata con buone strategie di gestione del cambiamento. La maggior parte delle persone ha riconosciuto il potere della tecnologia nella propria vita personale e, quindi, è stato difficile rifiutare di applicare progressi simili sul posto di lavoro».

I vantaggi ottenuti Quali sono i risultati finora ottenuti grazie alla digitalizzazione? «La trasformazione digitale ha prodotto vantaggi significativi in termini di efficienza, qualità dell’assistenza e sicurezza. Tra quelli a impatto maggiore: diminuzione degli errori terapeutici a meno dello 0,007% rispetto al 3% comune; gli episodi di lesioni da pressione sono di gran lunga inferiori alla media canadese; zero errori di etichettatura dei campioni; forte calo del deterioramento non necessario dei pazienti in ospedale; risparmio annuo di 2,5 milioni di dollari sui costi di trasporto e di 2,9 milioni di dollari sui costi energetici, con una abbassamento del 41,8% rispetto alla media; tempo medio di attesa per il ricovero in un posto letto di 4 ore rispetto alla media provinciale di 18 ore; aggiunta di una capacità pari a 40 posti letto in più, senza infrastrutture e personale aggiuntivi».

Un sistema replicabile Avete qualche forma di collaborazione con strutture sanitarie italiane? «Non abbiamo alcuna collaborazione con il sistema sanitario italiano. Tuttavia, siamo ansiosi di collaborare con colleghi in tutto il mondo e contribuire a promuovere il miglioramento di tutti i sistemi sanitari. Abbiamo buoni rapporti con Danimarca, Belgio e Taiwan. Abbiamo incontrato gli amministratori delegati dell’ospedale in Europa e tutti sono interessati a ottenere ciò che Humber River ha raggiunto. Pensa che il suo modello valga anche per il sistema sanitario italiano, così diverso da quello nordamericano? «Assolutamente. Il sistema sanitario canadese è simile ai sistemi europei. Siamo finanziati al 100% con fondi pubblici e forniamo assistenza a tutti i cittadini e residenti. I vantaggi che Humber River ha ottenuto si possono ottenere in qualsiasi ospedale. Abbiamo un modello di finanziamento che ci consente di mantenere ciò che risparmiamo. Ciò potrebbe non essere applicabile in altri sistemi finanziati con fondi pubblici».

L’ospedale del futuro Come sarà l’ospedale del 21 ° secolo? «Altamente specializzato e concentrato su cure che possono essere eseguite solo in ambiente ospedaliero. Sfrutterà strumenti di automazione e molta robotica.Sarà un’esperienza a 5 stelle per i pazienti. Inoltre, vedremo centri di comando regionali e nazionali che supervisioneranno l’erogazione dell’assistenza sanitaria. Questi serviranno a supportare gli ospedali locali e gli operatori sanitari dal punto di vista operativo. Serviranno anche come ospedali virtuali per fornire servizi clinici virtuali a supporto dei fornitori locali. Sfrutteremo dati e analisi per informare e guidare la migliore linea d’azione».

foto e fonte corriere.it