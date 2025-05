CAMPUS BIOMEDICO, REGIMENTI: «CON RETTORE UTILE CONFRONTO SU INTERNAZIONALIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE»

L’assessore all’Università della Regione Lazio Luisa Regimenti si è recata oggi presso l’ateneo Campus Bio-Medico a Trigoria accolta dal Magnifico Rettore Eugenio Guglielmelli e dai vertici accademici. Nel corso della visita l’assessore ha visitato i laboratori di scienze dell’alimentazione, di cybersicurezza, di neurofisiologia e neuroingegneria, di medicina fisica e riabilitativa e il Simulation Center.

«Con il Magnifico Rettore abbiamo condiviso l’importanza di destinare attenzione alle nuove tecnologie applicate alle scienze della vita, a partire dall’intelligenza artificiale, l’internazionalizzazione del sistema universitario e in una formazione che veda sempre la persona al centro, per una università sempre più proiettata verso il futuro. Con 16 corsi di laurea, 50 unità di ricerca e oltre 600 ricercatori il Campus Bio-Medico è una eccellenza regionale e nazionale da prendere a modello anche per i progetti interdisciplinari e le collaborazioni strategiche con realtà pubbliche. La Regione Lazio non farà mancare il suo sostegno alle attività che l’Ateneo promuove a beneficio della collettività e nel diritto allo studio nella convinzione che la piena sinergia tra Atenei pubblici e privati è la chiave per creare un sistema universitario attrattivo e in grado di competere con le grandi realtà internazionali», commenta l’assessore all’Università Regimenti.