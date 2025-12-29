Campoli Appennino, un cuore grande per i bambini: successo per la raccolta “Un gioco per un sorriso” e domani la tombolata per il Malawi

Grande partecipazione e forte senso di comunità per l’iniziativa di raccolta di giochi e materiale scolastico promossa dall’associazione “Un gioco per un sorriso”, destinata ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’ampia adesione da parte di cittadini, famiglie e amici testimonia ancora una volta quanto i valori della solidarietà, dell’attenzione e della vicinanza ai più piccoli siano profondamente radicati nella comunità di Campoli Appennino. Ogni gioco donato e ogni quaderno raccolto rappresentano un gesto concreto di speranza e di conforto per bambini che stanno affrontando momenti di particolare difficoltà.

“Siamo orgogliosi della risposta della nostra comunità – dichiara la Sindaca Pancrazia Di Benedetto –. Campoli Appennino ha dimostrato, ancora una volta, di saper unire generosità e partecipazione attiva. Ringrazio di cuore i volontari dell’associazione Un gioco per un sorriso per l’impegno, la dedizione e la sensibilità con cui portano avanti questa preziosa iniziativa, capace di regalare sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati. Un ringraziamento particolare va a Claudia Sulpizio, che ha fatto conoscere questa splendida realtà e ha permesso alla comunità di Campoli Appennino di aderire a una vera e propria catena di solidarietà, capace di unire persone e cuori. Come Amministrazione comunale – prosegue la Sindaca – continueremo a sostenere e promuovere iniziative che rafforzano il senso di comunità e dimostrano quanto, insieme, sia possibile fare la differenza”.

I momenti di solidarietà a Campoli Appennino proseguono anche nei prossimi giorni. Domani sera, lunedì 29 dicembre presso il Centro Studi “Pasquale Mastroianni”, si terrà la tradizionale tombolata annuale a sostegno dei bambini del Malawi. Grazie all’instancabile impegno di Gemma Mastroianni, ogni anno è possibile offrire aiuto concreto a tanti bambini che vivono in condizioni di estrema difficoltà, contribuendo a garantire loro istruzione, sostegno e nuove opportunità di futuro.