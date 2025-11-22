Campoli Appennino tra i Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata

Con il oltre il 70 per cento di raccolta differenziata, così come certificato dall’ultimo rapporto Apra, il Comune di Campoli Appennino diventa uno dei comuni più virtuosi dell’intera Provincia di Frosinone. Un traguardo significativo, raggiunto grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale, degli operatori del servizio e dei cittadini che, con responsabilità e attenzione, contribuiscono ogni giorno alla tutela dell’ambiente.

La sindaca Pancrazia Di Benedetto annuncia ora un nuovo passo avanti nel percorso di miglioramento del servizio: a breve verranno consegnati i nuovi mastelli a tutte le famiglie e alle attività commerciali del paese. Un aggiornamento necessario per rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e accompagnare gradualmente la comunità verso l’adozione della raccolta differenziata puntuale, che porterà nel tempo all’introduzione di una tariffazione puntuale, più equa e basata sulla reale produzione dei rifiuti.

“Questo risultato – spiega la sindaca – è motivo di orgoglio per Campoli Appennino, ma rappresenta anche uno stimolo a fare ancora meglio. Consentitemi un ringraziamento a tutti i cittadini che con grande attenzione ogni giorno collaborano e permettono il raggiungimento di traguardi importanti”.

“Ora – ha aggiunto il vicesindaco e delegato all’ambiente Federico De Benedictis – vogliamo fare un ulteriore step: con la consegna dei nuovi mastelli e l’avvio della raccolta puntuale, proseguiamo il nostro percorso verso un sistema più moderno, efficace e sostenibile. La collaborazione dei cittadini sarà, come sempre, fondamentale”.

Per accompagnare la popolazione in questa importante fase di transizione, l’Amministrazione comunale organizzerà incontri pubblici dedicati a illustrare nel dettaglio tutte le novità in arrivo, il corretto utilizzo dei nuovi contenitori e le modalità che caratterizzeranno il futuro servizio di raccolta differenziata.

Il Comune rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità e invita tutti i cittadini a continuare su questa strada virtuosa, dimostrando ancora una volta che la cura del territorio è un valore condiviso.