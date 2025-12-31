Campoli Appennino, solidarietà per la sanità: donazione al reparto di cardiologia dell’ospedale di Sora

Un significativo gesto di solidarietà è stato compiuto a favore della Uoc di Cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, che ha ricevuto attrezzature sanitarie e materiale destinato al reparto di emergenza. Un’iniziativa dal forte valore umano e sociale, promossa dalla famiglia di Mario De Benedictis in collaborazione con il Centro Studi Mastroianni di Campoli Appennino, attraverso la devoluzione del ricavato della vendita del libro di poesie scritto dallo stesso De Benedictis

La donazione è stata accolta con grande gratitudine dalla responsabile del reparto, dottoressa Maria Paola Gemmiti, e dalla coordinatrice dottoressa Fortunata Di Mario, insieme a tutto il personale sanitario, che hanno sottolineato l’importanza di gesti concreti di sostegno alla sanità pubblica, capaci di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti.

L’atto di generosità è giunto alla vigilia di Natale, contribuendo a rendere la giornata ancora più intensa, calorosa ed emozionante, nel segno della vicinanza e della solidarietà verso chi ogni giorno opera in prima linea per la tutela della salute.

A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Campoli Appennino è arrivato anche il ringraziamento istituzionale della sindaca Di Benedetto: «Esprimo un sentito grazie alla famiglia De Benedictis per il bellissimo gesto di solidarietà compiuto a favore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Un esempio di come cultura, memoria e generosità possano trasformarsi in un aiuto concreto per la collettività».

