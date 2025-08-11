Campoli Appennino, malore fatale: uomo trovato senza vita nel bagno di un bar

Tragedia nella giornata di oggi a Campoli Appennino, presso il bar annesso alla stazione di servizio lungo la Strada Regionale 666. Un uomo di 63 anni, residente a Sora, è stato rinvenuto privo di vita all’interno del bagno del locale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima – classe 1962 – avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava all’interno dell’esercizio commerciale. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie. Ogni sforzo, tuttavia, si è rivelato vano.

La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità di Sora, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.