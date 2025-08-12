Campoli Appennino, lite alla festa di paese: 20enne denunciato per esplosioni pericolose e lesioni personali

Momenti di paura nella notte a Campoli Appennino (FR), dove una lite tra diversi ragazzi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Dai primi accertamenti posti in essere dai militari della Compagnia Carabinieri di Sora, un giovane sulla ventina, in trasferta dalla città volsca, e due di Campoli avrebbero iniziato a discutere per futili motivi, in mezzo alla folla, durante una festa di paese.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata: uno dei ragazzi di Sora avrebbe estratto una pistola a salve, colpendo alla testa uno dei rivali con il calcio dell’arma e sparando poi alcuni colpi in aria.

Il giovane di Campoli Appennino, rimasto ferito, ha riportato una vistosa ferita lacero-contusa alla testa e probabili danni al timpano per cui è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari dell’Ospedale Sorano. Le indagini dei carabinieri della Compagnia Volsca in poche ore hanno consentito di individuare il ventenne, sorano, che, nella notte, avrebbe scatenato il caos a Campoli Appennino esplodendo colpi in aria con una pistola a salve.

I militari, nel pomeriggio, dopo aver individuato la sua abitazione, lo hanno rintracciato, sottoponendolo a perquisizione, dove nell’autovettura a lui in uso rinvenivano la scatola della pistola utilizzata e un bossolo esploso compatibile con quelli sequestrati sul luogo dei fatti, comunque senza rinvenire l’arma in argomento, probabilmente buttata durante la fuga.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le responsabilità penali derivanti dall’insano gesto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO