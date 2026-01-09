Campoli Appennino, gli Stati Generali del Tartufo guardano al futuro: nasce la “Carta di Campoli 2026”

Campoli Appennino si prepara a guardare oltre la 38ª Festa del Tartufo e a trasformare un grande evento identitario in una visione strutturata per il futuro del territorio. Sabato 10 gennaio 2026, presso l’Aula Consiliare del Comune, si terrà il convegno “Stati Generali del Tartufo e della Sostenibilità”, evento istituzionale di sintesi dell’edizione 2025 della Festa.

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lazio e ARSIAL, rappresenta un momento di confronto strategico tra istituzioni, produttori, imprese, operatori turistici e comunità locali, con l’obiettivo di tradurre i risultati della Festa in azioni concrete e condivise per il 2026.

Cuore del convegno sarà la definizione della Carta di Campoli 2026, un documento programmatico che intende fissare standard, obiettivi e impegni comuni per lo sviluppo sostenibile del comparto tartuficolo e del territorio. La Carta individuerà linee guida operative in quattro ambiti chiave:

tutela del tartufo e delle tartufaie, patrimonio naturale e produttivo di eccellenza;

sviluppo delle filiere locali e del turismo enogastronomico, come leva di crescita economica e occupazionale;

sostenibilità degli eventi, attraverso l’adozione di criteri e buone pratiche riconosciute (CAM, ISO 20121, green metrics);

governance territoriale e cooperazione, per rafforzare il dialogo stabile tra enti, imprese e operatori del territorio.

Nel corso della giornata sono previsti interventi istituzionali, analisi dei dati dell’edizione 2025 e panel tematici dedicati alla tutela del territorio, all’economia locale, ai giovani, alla sostenibilità e ai modelli di governance. Un percorso di lavoro che punta a consolidare la Festa del Tartufo di Campoli Appennino come evento di riferimento nazionale, non solo per la promozione del prodotto, ma come laboratorio di buone pratiche per lo sviluppo locale.

Gli Stati Generali del Tartufo e della Sostenibilità si propongono così come un momento di sintesi e di visione, capace di unire tradizione e innovazione, valorizzando il tartufo non solo come eccellenza gastronomica, ma come motore di tutela ambientale, crescita economica e coesione territoriale.