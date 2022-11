Campoli Appennino – Ennesimo incidente durante la raccolta delle olive: cinquantenne in ospedale in condizioni serie

Ennesimo incidente grave durante la raccolta delle olive. Nel pomeriggio di ieri in localita’ Borgo Loreto a Campoli Appennino, un uomo e’ caduto da un albero mentre era intento alla raccolta delle olive. Le persone che erano con lui hanno subito allertato i soccorsi ed e’ dovuto intervenire il Soccorso Alpino per recuperare il cinquantenne vista la zona impervia. L’uomo si trova ricoverato in condizioni serie a cause delle ferite riportate.

foto archivio

