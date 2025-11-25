Campoli Appennino celebrato dal The Guardian, la sindaca Di Benedetto: “Orgoglio per il nostro paese”

“La pubblicazione di un articolo dedicato a Campoli Appennino sul The Guardian è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Vedere il nostro paese raccontato da uno dei quotidiani più autorevoli al mondo come un luogo autentico e irresistibile è una soddisfazione enorme per tutti noi».

Lo dichiara la sindaca di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto, commentando l’uscita del reportage dedicato al borgo.

“Il giornale – prosegue – ha colto l’essenza di Campoli: il fascino del nostro borgo medievale, la natura incontaminata, il patrimonio faunistico unico con il santuario degli orsi, i sentieri che attirano escursionisti da tutta Italia e, naturalmente, le nostre eccellenze enogastronomiche: il tartufo è assoluto protagonista di questo splendido racconto”.

“Un riconoscimento internazionale è anche un incoraggiamento a continuare nel percorso di tutela del territorio, promozione turistica e sostegno alle attività locali. Campoli Appennino merita di essere scoperto e vissuto, e vedere il nostro nome sulle pagine del The Guardian è un segnale che stiamo andando nella giusta direzione: Ringrazio tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono con il proprio lavoro, la propria passione e il proprio amore per il paese a renderlo speciale”.