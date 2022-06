Campoli Appennino, ‘Cancella la paura’ incontro con Sara Battisti

‘Cancella la paura’ è un evento che il sindaco uscente Pancrazia Di Benedetto ha voluto organizzare in stretta collaborazione con la Regione Lazio e finalizzato a sostenere, aiutare e supportare coloro che sono vittime di violenza di genere. A prendere parte alla manifestazione, in programma per sabato 5 giugno, sarà il consigliere regionale Sara Battisti che, in piazza Umberto I°, illustrerà quanto è stato fatto fino ad oggi per arginare un così preoccupante fenomeno e quanto ancora è possibile fare. La Regione ha istituito appositi fondi destinati alla amministrazioni comunali che intendono dar vita a progetti di tutela del prossimo con percorsi di aiuto e anche di integrazione. Un evento fortemente voluto da Pancrazia Di Benedetto che è pronta a mettersi nuovamente in gioco per concludere quel percorso di rilancio e rinascita avviato cinque anni fa per garantire una giusta vivibilità agli abitanti di Campoli Appennino.

