Campoli Appennino, attrezzature sanitarie dalla famiglia De Benedictis all’ospedale di Sora. Il grazie della sindaca Di Benedetto

Ieri si è svolta una significativa iniziativa di solidarietà a favore della U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Sora, che ha ricevuto attrezzature sanitarie e materiale destinato al reparto di degenza. L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia De Benedictis Mario, in collaborazione con il Centro Studi di Campoli Appennino “P. Mastroianni”, attraverso la devoluzione del ricavato della vendita del libro di poesie dell’autore M. De Benedictis.

La donazione è stata accolta con grande gratitudine dalla responsabile del reparto, dott.ssa Maria Paola Gemmiti e dalla Coordinatrice dott.ssa Fortunata Di Mario, insieme a tutto il personale sanitario.

Un atto di generosità che, giungendo alla vigilia del Natale 2025, ha reso la giornata ancora più intensa, calorosa ed emozionante.

“Desidero esprimere – ha detto la sindaca Di Benedetto – a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Campoli Appennino, un sentito ringraziamento alla famiglia De Benedictis per il bellissimo gesto di solidarietà compiuto a favore della U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Sora.

La donazione di attrezzature sanitarie, frutto della vendita del libro di poesie dell’autore M. De Benedictis e realizzata in collaborazione con il Centro Studi di Campoli Appennino “P. Mastroianni”, rappresenta un esempio concreto di impegno civico, amore per il territorio e attenzione verso la sanità pubblica.

In un periodo particolarmente significativo come quello che precede il Natale, questo gesto assume un valore ancora più profondo: Campoli Appennino è orgogliosa di cittadini e famiglie che, con discrezione e generosità, contribuiscono al bene comune e rafforzano il senso di comunità”.