Campocatino – Soccorsi dai vigili del fuoco tre giovani escursionisti in difficoltà

admin
Questa mattina alle ore 11.00 la sala operativa è stata allertata dai genitori dei ragazzi che hanno passato la notte a Pozzotello per poi seguire il sentiero dei fiori. Gli escursionisti, sorpresi dalle IMG_20251224_150531_191condizioni meteo avverse, si sono trovati in difficoltà, perdendo l’orientamento per la poca visibilità. Sono stati raggiunti dai vigili del fuoco di Fiuggi recuperati in buone condizioni, rifocillati e affidati ai carabinieri forestali giunti sul posto. L’intervento si è concluso in intorno le ore 13.00.

