Campocatino – Soccorsi dai vigili del fuoco tre giovani escursionisti in difficoltà

Questa mattina alle ore 11.00 la sala operativa è stata allertata dai genitori dei ragazzi che hanno passato la notte a Pozzotello per poi seguire il sentiero dei fiori. Gli escursionisti, sorpresi dalle condizioni meteo avverse, si sono trovati in difficoltà, perdendo l’orientamento per la poca visibilità. Sono stati raggiunti dai vigili del fuoco di Fiuggi recuperati in buone condizioni, rifocillati e affidati ai carabinieri forestali giunti sul posto. L’intervento si è concluso in intorno le ore 13.00.

