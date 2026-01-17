Campocatino – Soccorsa dai vigili del fuoco una escursionista in difficoltà

Alle ore 15.30 la sala operativa è stata allertata per una escursionista bloccata su parete ghiacciata, a rischio ipotermia. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando VVF di Frosinone e l’elicottero Drago VF155 del Comando VVF di Pescara. L’escursionista è stata recuperata dall’elicottero Pegaso Ares 118 e elitrasportata all’ospedale di Alatri. Sul posto anche Carabinieri Forestali di Fiuggi, il 118, l’elisoccorso Pegaso e il Soccorso Alpino. L’intervento si è appena concluso.

Comunicato stampa