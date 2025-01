CAMPOCATINO; CON L’APERTURA DELLE PISTE DA SCI I CARABINIERI SONO IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E SOCCORSO

Il 25 gennaio u.s., con l’apertura delle piste da sci presso la località Campocatino del Comune di Guarcino, intenso è stato l’impegno dei Carabinieri sciatori della locale Stazione. Oltre al normale e consueto controllo, i militari, congiuntamente al personale della “Fisa Soccorso Sci Alpino”, hanno prestato soccorso a diverse persone coinvolte in piccoli incidenti. Fortunatamente nulla di grave. Costante, comunque, rimane l’impegno dei Carabinieri per assicurare una cornice di sicurezza anche per le persone che vogliono trascorrere qualche ora di spensieratezza e divertimento sulle piste da sci.

Correlati