Campioni, scienziati e oltre 600 bambini per una giornata dedicata a educazione, salute e inclusione

Una giornata di sport, educazione e sostenibilità per il territorio. È
l’iniziativa promossa da R.I.D.A. Ambiente Srl, in programma venerdì 20
settembre presso la sede aziendale di via Gorgona ad Aprilia.
L’evento, gratuito e aperto a scuole, famiglie, associazioni e
cittadini, vuole trasformarsi in un momento di aggregazione e crescita
collettiva: non solo tornei e attività sportive, ma anche incontri
formativi e spazi di dialogo sui temi del benessere, dell’inclusione e
del rispetto per l’ambiente.
A impreziosire il programma, la presenza di ospiti di rilievo: la
leggenda dell’NBA Linton Johnson e Maurizia Cacciatori, icona dello
sport italiano ed ex capitana della Nazionale di volley; il professor
Ennio Tasciotti, scienziato di fama internazionale e divulgatore nel
campo della bioingegneria; un talk dedicato alla lotta allo spreco
alimentare e alla promozione di un’alimentazione consapevole.
La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti (ore 9-10),
per poi lasciare spazio a tornei multidisciplinari (calcio, volley,
basket, ciclismo), laboratori di edutainment, momenti di confronto e
foto opportunity con i protagonisti.
«Vogliamo offrire un’occasione di partecipazione concreta – spiegano da
R.I.D.A. Ambiente – che unisca cittadini, scuole, istituzioni e imprese
attorno a valori comuni: sport, salute e sostenibilità».