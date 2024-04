Campioni italiani fisica, Battisti: “Complimenti allo studente del Severi di Frosinone Pierfancesco Veronesi per medaglia d’oro”

“Voglio congratularmi con Pierfrancesco Veronesi, studente della 5A* scienze applicate dell’Istituto Francesco Severi di Frosinone, per la splendida affermazione nella finale nazionale dei Campionati Italiani di Fisica 2024. La medaglia d’oro è una bellissima soddisfazione per il giovane studente di Boville, per il corpo docente e per l’intero Istituto che si dimostra ancora una volta di altissimo livello e una vera eccellenza del nostro territorio. Ora Pierfrancesco rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei in Georgia nel prossimo giugno: sono convinta che l’intera Ciociaria farà il tifo per lui. Ancora complimenti”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

COMUNICATO STAMPA