Campionato Regionale Lazio di kart: weekend sottotono per Giuseppe Bufetto Caramadre a Viterbo

Settimo in Prefinale e ottavo in Finale nella tappa di Viterbo del Campionato Regionale Lazio di kart

Fatica nel fine settimana di Viterbo, terzo appuntamento del Campionato Regionale Lazio di kart, il giovanissimo pilota di Pontecorvo Giuseppe Bufetto Caramadre del Team Turriziani Racing e della DrcSportManagement.

Ottavo nelle prove libere e in qualifica con un tempo di 1:04:043 e settimo in Prefinale, favorito da un contatto iniziale di due piloti che sono così scesi in fondo al gruppo.

Caramadre ha comunque migliorato il suo tempo sul giro rispetto alla qualifica con un 1:03:277 che denota come Bufetto non abbia mai mollato.

In gara Finale Caramadre non è riuscito a trovare il giusto feeling con il kart e la pista rimanendo sempre in ultima posizione e arrivando con 19 secondi di distacco dal primo classificato. Giro veloce di Bufetto a 1:03:891.

Giuseppe è il più piccolo tra i piloti della categoria Mini Gruppo 3 e in pista si vede ma si sta facendo le ossa, inoltre il circuito di Viterbo non è facile

comunicato stampa