Campionato Regionale Campania Karting: quarta gara, 8 i piloti DrcSportManagement in pista

Scognamiglio Cristian, Luigi Ferraiuolo, Giuseppe Noviello, Samuele Giannini, Samuel Sorriento, Francesco e Stefano Norelli, e Mario Castellano, al suo debutto.

Sono questi i giovani piloti seguiti dell’agenzia DrcSportManagement che sabato 29 e domenica 30 maggio saranno impegnati sulla pista Italia del Kartodromo di Castel Volturno per il quarto appuntamento del Campionato Regionale Campania di Kart.

60 Mini, X30 Junior e X30 Senior le categorie in cui saranno impegnati i piloti.

In bocca al lupo a tutti!

COMUNICATO STAMPA

