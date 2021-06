Campionato Regionale Campania Karting: i risultati dei piloti DrcSportManagement a Castel Volturno

8 i piloti dell’agenzia DrcSportManagement in pista a Castel Volturno per il quarto appuntamento del Campionato Regionale Campania Karting, ecco com’è andata:

Cristian Scognamiglio: buonissimo il weekend di Castel Volturno per Cristian Scognamiglio che inizia conquistando la Pole Position della 60 Mini, continua con un ottimo secondo posto in gara Prefinale e chiude la domenica con un altrettanto buon terzo posto in gara Finale con un bel sorpasso all’ultimo giro. Per Cristian si è trattato solo della seconda gara del Campionato ma grazie al lavoro del Team Nitto sta uscendo tutto il suo potenziale e talento..

Francesco Norelli (X30 Senior): in gara Prefinale grande battaglia, Francesco tiene la seconda posizione per tutta la gara avvicinandosi più volte al primo ma non riesce mai a chiudere il sorpasso. Comunque un ottimo podio per lui in ottica Campionato.

In Finale Francesco parte bene secondo e rimane per tutta la gara nel terzetto di testa che si distacca dagli avversari. Nella seconda parte della corsa il primo e Francesco, in seconda posizione, si staccano e vanno a finire la gara in solitaria. Seconda piazza e altro podio per lui.

Tempi sui giri di tutto rispetto, anzi il più veloce in gara 1 e 2! Doveroso ringraziamento al Team Fpk Francesco Picarella.

Giuseppe Noviello (60 Mini): dopo sole due gare in 60 Mini Giuseppe era già tra i piloti più esperti e più grandi a giocarsela. Gara 1: perde qualche posizione nel primo giro dopo essere partito bene grazie al piazzamento in qualifica. Finisce la Prefinale 3° dopo essere sempre stato nel secondo gruppetto di gara e grazie a una penalità inflitta a un avversario.

Sfortunatissimo invece Giuseppe nella gara Finale dove finisce out dopo un contatto con un avversario durante un tentativo di sorpasso mentre si trovava in seconda posizione.

Dopo aver analizzato insieme ai Commissari di gara il contatto ha dichiarato che un contatto di gara può capitare e non è colpa di nessuno. Bravo!

Luigi Ferraiuolo (60 Mini): prima gara in 60 Mini per Luigi Ferraiuolo, ritmo altissimo e avversari tutti più grandi. Inizia con un un 6° posto in qualifica a causa di problemi di setting del kart e un 7° posto in una combattutissima Prefinale.

Gara 2 (Finale) Luigi parte male ma recupera fino al 6° posto, poi un errore al tornante gli fa perdere un po’ di strada dal 5° e una posizione. Chiude al 6° posto. “Purtroppo c’è stato qualche errore ma per ora posso essere soddisfatto e non mi manca tanto per stare tra i più veloci. Ringrazio il mio team FPK per il materiale e l’assistenza fornita e il mio ‘coach’ Alessandro Barbato che con la sua esperienza mi ha aiutato”.

Mario Castellano: gran debutto per Mario che fin dalle qualifiche fa vedere di che pasta è fatto… Quarto posto per lui in qualifica e due podi in seconda posizione in Prefinale e in Finale nella categoria 60 Mini Under 10, dove ha gestito entrambe le gare con tranquillità e sangue freddo.

Samuel Sorriento (60 Mini): buon 6° posto in qualifica ma la bagarre nella gara Prefinale e un contatto lo porta a chiudere in ultima posizione. Si rifà alla grande in gara Finale arrivando 5°.

“Almeno questo weekend a Castel Volturno l’abbiamo terminato, questo tracciato per noi non è mai stato felice abbiamo sempre avuto tanti problemi, incidenti e brutti ricordi. Si continua a lavorare a testa bassa come sempre.”

Samuele Giannini (60 Mini): weekend non male per Samuele contando che ha affrontato solo la sua quinta gara in 60 Mini ed è penalizzato da 20 kg di zavorra sul kart che gli rendono più faticoso e difficile controllarlo.

Nonostante questo ha combattuto: in Gara 1 parte bene risalendo subito in 4° posizione che riesce a mantenere per tutta la corsa restando sempre attaccato ai primi tre. Una penalità lo porta a chiudere la Prefinale in 7° posizione. 4° posto invece in Gara Finale. Punti preziosi che confermano il primo nella classifica generale del Campionato Aci Sport Campania

Stefano Norelli (X30 Junior): weekend di lotte a denti stretti per Stefano a Castel Volturno. Inizio di gara Prefinale in difesa, è terzo, continuamente pressato dal quarto e dal quinto che tentano di più volte superarlo. Poi un contatto lo fa scendere in 5° posizione e così chiude la gara.

Le lotte riprendono in gara Finale, combattutissima per Stefano che con due bellissimi sorpassi al primo giro riesce ad arrivare in seconda posizione, che tiene poi per diversi giri. Viene superato e scende in terza, un paio di errori mettono a rischio la gara ma Stefano è bravo a mantenere il sangue freddo. Stefano Norelli chiude la Finale al terzo posto.

Anche Stefano ringrazia il suo Team Fpk Francesco Picarella.

Prossima gara l’1 agosto 2021 presso il Circuito Internazionale Del Volturno a Limatola, Trofeo Angelo Illuminato.

Nella foto i piloti Cristian Scognamiglio e Mario Castellano.

