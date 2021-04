Week-end impegnativo per Giuseppe Noviello sulla pista Iscaro di Chianche, Avellino, con il debutto nella categoria 60 Mini Gruppo 3. Secondo in qualifica, quarto il Prefinale dopo un contatto mentre lottava per la seconda posizione e ancora quarto posto in Finale dopo un contatto nel giro di formazione e conseguente partenza dall’ultima posizione dello schieramento.

Prossima gara per Noviello a Castel Volturno il 30 maggio 2021.

COMUNICATO STAMPA