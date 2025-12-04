Campionato Provinciale a Coppie di Pesca con Esche Artificiali in Lago: la A.S.D. Tremors Anagni conquista il titolo 2025

Domenica 30 novembre si è svolto il Campionato Provinciale a coppie di pesca con esche artificiali in lago, ospitato presso l’impianto “L’Angolo delle Meraviglie” di Atina. Le due prove – una mattutina e una pomeridiana – organizzate dal giudice di gara Gianni Maini, hanno decretato la coppia campione provinciale 2025. A confermarsi sul gradino più alto del podio, per il secondo anno consecutivo, è stata la coppia composta da Luca Ambrosetti e Filippo Egidio Ambrosetti della A.S.D. Tremors Anagni. Secondo posto per Danilo Bonaventura e Salvatore Meloni dell’A.D.P.S. Liri, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Francesco Rea e Samuel Bove della società Arcobaleno. Si è trattato di un campionato particolarmente impegnativo a causa della limpidezza delle acque del lago, condizione che rende la trota particolarmente diffidente e selettiva, unita all’alto livello tecnico degli agonisti della provincia. «Vincere con mio nipote, appena diciottenne, è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione», ha dichiarato il presidente della compagine anagnina, Luca Ambrosetti. «L’obiettivo della mia squadra è coinvolgere sempre più giovani nella disciplina della pesca sportiva, fondata sul rispetto, sulla correttezza e sulla sana competizione. Ringrazio la Federazione Italiana Pesca Sportiva, il presidente Franco D’Amico, i responsabili federali e tutti i giudici di gara che ogni domenica garantiscono la riuscita delle manifestazioni su tutto il territorio regionale». Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere comunale con delega allo Sport, Luigi Pietrucci, che ha voluto congratularsi a nome dell’Amministrazione: «Rinnovo le mie più sincere congratulazioni alla A.S.D. Tremors Anagni, a Luca e Filippo Ambrosetti, e a tutti gli atleti che hanno partecipato a questa competizione di alto livello. Risultati come questo confermano l’impegno delle nostre associazioni sportive e la qualità del lavoro svolto sul territorio. Come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione tutte le realtà che promuovono lo sport, la partecipazione e i valori positivi che esso porta con sé».

Correlati