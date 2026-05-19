Campionato Italiano su Strada Juniores Ciclismo Intervista al Presidente della Camera di Commercio Frosinone/Latina – Giovanni Acampora

Intervista ad Aurora Aprile (Commissario della XIV Comunità Montana della Valle di Comino) sui Campionati Italiani su Strada Juniores

Ad appena un mese dei campionati italiani su strada di ciclismo, categoria Juniores, Maschile e Femminile, in provincia di Frosinone nel percorso tra Sora e Atina il prossimo, 20-21 giugno 2026, la Ciclisti Sorani prosegue nella presentazione degli enti che collaboreranno alla realizzazione dell’evento. E’ la volta della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, che ha dato il suo patrocinio alla manifestazione. Non solo, la collaborazione si rinnoverà anche con “Ciociaria In Giro”, corsa a tappe in programma il 17-18-19 luglio 2026.

Ecco l’intervista con il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora.