Campionato Italiano su Strada Juniores Ciclismo Intervista al Presidente della Camera di Commercio Frosinone/Latina – Giovanni Acampora

Ad appena un mese dei campionati italiani su strada di ciclismo, categoria Juniores, Maschile e Femminile, in provincia di Frosinone nel percorso tra Sora e Atina il prossimo, 20-21 giugno 2026, la Ciclisti Sorani prosegue nella presentazione degli enti che collaboreranno alla realizzazione dell’evento. E’ la volta della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, che ha dato il suo patrocinio alla manifestazione. Non solo, la collaborazione si rinnoverà anche con “Ciociaria In Giro”, corsa a tappe in programma il 17-18-19 luglio 2026.
Ecco l’intervista con il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora.
- Dopo il Giro d’Italia il territorio offre un appuntamento di grande spessore, con i migliori talenti del ciclismo italiano in Ciociaria per il Campionato Italiano Juniores Maschile e Femminile il prossimo 19-20 giugno 2026. L’ente camerale ha deciso di sostenere l’iniziativa dandole ancor più importanza e prestigio. Cosa l’ha conquistata di questo progetto?
«Ci ha conquistato innanzitutto la visione. Questo non è soltanto un grande evento sportivo, ma un progetto che mette insieme giovani, territorio, identità e capacità organizzativa. Il ciclismo, soprattutto nelle categorie juniores, rappresenta una straordinaria palestra di valori: sacrificio, disciplina, spirito di squadra, rispetto delle regole e cultura dell’impegno. La Camera di Commercio crede molto nelle iniziative che riescono a generare non solo partecipazione, ma anche crescita sociale ed economica. In questo progetto abbiamo visto la capacità di unire sport e promozione territoriale, valorizzando le nostre comunità e offrendo ai giovani un messaggio positivo e concreto. Inoltre, è importante sottolineare il grande lavoro fatto dalla Ciclisti Sorani, che in pochi anni ha saputo costruire credibilità, relazioni e competenze fino a ottenere il riconoscimento della Federazione. Quando un territorio dimostra serietà, capacità progettuale e spirito di collaborazione istituzionale, la Camera di Commercio c’è sempre».
2. Centinaia di giovani talenti provenienti da tutta Italia con accompagnatori e famiglie saranno in provincia di Frosinone. Il ciclismo sarà anche un volano per il turismo e la conoscenza del territorio. Anche questo sarà stato da stimolo?
«Assolutamente sì. Oggi i grandi eventi sportivi rappresentano uno straordinario strumento di promozione territoriale e di marketing delle destinazioni. Portare centinaia di atleti, famiglie, tecnici e appassionati in provincia di Frosinone significa creare movimento economico, sostenere le attività commerciali, le strutture ricettive, la ristorazione e l’intera filiera dell’accoglienza. Ma c’è un aspetto ancora più importante: offrire a chi arriva da fuori l’opportunità di conoscere la bellezza autentica dei nostri territori. La Ciociaria ha un patrimonio fatto di paesaggi, borghi, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche che meritano una vetrina nazionale. Noi crediamo molto nell’economia della bellezza, nella capacità cioè di trasformare le identità territoriali in opportunità di sviluppo. Eventi come questo aiutano a costruire un posizionamento turistico moderno e attrattivo, soprattutto nelle aree interne, che hanno bisogno di essere raccontate e valorizzate sempre di più».
3. Il percorso da Sora ad Atina per il campionato italiano su strada di ciclismo farà conoscere tante eccellenze del territorio. È così che cresce il commercio, la conoscenza delle potenzialità territoriali ed economiche?
«Sì, perché oggi la competitività dei territori passa anche dalla capacità di fare rete e di raccontarsi in maniera integrata. Un evento sportivo di livello nazionale diventa un’occasione concreta per promuovere il “prodotto territorio” nella sua interezza: paesaggi, cultura, artigianato, commercio, produzioni tipiche, ospitalità e qualità della vita. Il percorso tra Sora e Atina attraversa aree di straordinaria bellezza e autenticità, luoghi che rappresentano pienamente il patrimonio identitario della nostra provincia. Farli conoscere significa generare attenzione, attrarre visitatori, stimolare economie locali e creare nuove opportunità per le imprese. La Camera di Commercio lavora proprio su questa idea di sviluppo: mettere in connessione turismo, cultura, sport, commercio e filiere produttive. Perché quando un territorio riesce a valorizzare in modo unitario le proprie eccellenze, cresce non solo economicamente, ma anche in reputazione, attrattività e consapevolezza delle proprie potenzialità».
4. Cosa augura alla Ciclisti Sorani che in pochi anni è cresciuta così tanto da essere selezionata dalla Federazione come sede per un campionato italiano?
«Auguro innanzitutto di continuare a coltivare questa capacità di fare squadra e di guardare lontano. I risultati raggiunti non arrivano mai per caso: dietro c’è lavoro quotidiano, ci sono passione, volontà, competenza e un forte radicamento nel territorio. Essere stati scelti per ospitare un Campionato Italiano è un riconoscimento importante che premia la credibilità costruita nel tempo. Ma credo che il valore più grande sia l’esempio che questa realtà offre ai giovani: dimostrare che anche partendo da una realtà territoriale si possono raggiungere traguardi nazionali attraverso l’impegno e la qualità organizzativa. Mi auguro che questa esperienza possa essere un punto di partenza per nuovi progetti, nuove collaborazioni e nuove opportunità di crescita per tutto il territorio. La Camera di Commercio continuerà a sostenere tutte quelle realtà che, come la Ciclisti Sorani, contribuiscono a costruire comunità, promuovere il territorio e generare valore sociale oltre che economico».