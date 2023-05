Campionato italiano Majorettes: le Baton Twirlers dalla Ciociaria conquistano il podio

Grande successo per l’A.S.D. Majorettes Baton Twirlers al campionato nazionale Majorettes Sport Anbima MWF tenutosi Sabato 6 e Domenica 7 maggio a Montecatini Terme.

Il concorso nazionale, giunto ormai alla sua quinta edizione, è organizzato da ANBIMA (Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) e MWF (Majorettes-Sport World Federation) e vede la partecipazione di gruppi majorettes provenienti da tutta Italia.

Le Majorettes Baton Twirlers, gruppo storico della provincia di Frosinone, divenuto da pochi mesi un’Associazione Sportiva Dilettantistica, hanno partecipato alle competizioni con 10 atlete, che provengono da Boville Ernica, Ripi, Torrice e Monte San Giovanni Campano, di cui 9 junior, di età compresa tra 10 e 14 anni ed una senior.

Sara Reali, Sofia Lisi, Beatrice Belli, Benedetta Belli, Giorgia Fratarcangeli, Emma Velocci, Ginevra Maria Stirpe, Chiara Savone, capitanate da Sofia Meryen Genovesi si sono esibite nella categoria “Classic Junior Pom Pon”, posizionandosi sul podio al 3° posto, mentre Mara Gesuale ha concorso nella categoria “Solo” con due bastoni.

La manifestazione si è svolta presso il Palaterme di Montecatini Terme nell’arco di due giornate: il primo giorno, a seguito di una coloratissima cerimonia di apertura che ha coinvolto tutti i gruppi partecipanti, si è esibita Mara Gesuale nella categoria “Solo 2 Baton”, che prevede l’utilizzo di due bastoni per la composizione di una coreografia con elementi tecnici molto complessi.

Il secondo giorno è andato in scena il gruppo junior, sulle note della celeberrima YMCA, con una coreografia di carattere classico ispirata dalla tradizione italiana con sfavillanti pom pon bianchi e fucsia.

È giunto poi il momento della premiazione, durante la quale le majorettes ciociare, emozionatissime e commosse, sono salite sul terzo gradino del podio ed hanno ritirato la meritata coppa tra gli applausi del pubblico e delle altre atlete.

La medaglia e la coppa conquistate dalle Baton Twirlers, uniche partecipanti della provincia di Frosinone, al campionato nazionale Anbima MWF, rappresenta un prestigioso traguardo, frutto di 5 intensi mesi di lavoro, reso ancora più speciale dal fatto che per alcune ragazze era un debutto assoluto davanti ad un pubblico così numeroso ed a una giuria esperta e competente.

Fiere del risultato raggiunto le insegnanti Sara e Mara Gesuale, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’A.S.D., che hanno aggiunto “in oltre 20 anni di carriera, questa esperienza ci ha fatto provare una delle emozioni più grandi e belle di sempre. Grazie a tutte voi ragazze per il vostro impegno in questi duri mesi e grazie a tutti i genitori e i collaboratori che hanno lavorato in sinergia con noi per raggiungere questo bellissimo traguardo.”

COMUNICATO STAMPA