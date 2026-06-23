Campionato Italiano Juniores su Strada 2026: trionfano Maria Acuti tra le donne ed Enrico Balliana tra gli uomini a Sora-Atina

E’ stato un successo il Campionato Italiano Juniores su Strada, maschile e femminile, organizzato dalla Ciclisti Sorani nel weekend in provincia di Frosinone.

Le due gare, corse sul percorso cittadino che da Sora ha portato atlete e atleti ad Atina, attraverso la stupenda Valle di Comino, attraversando i comuni di Sora, Atina, Gallinaro, San Donato Val di Comino e Alvito.

Per la gara femminile 79 le partenti, per 15 formazioni provenienti da tutta Italia.

Per la gara maschile, invece, 169 partenti per un totale di 21 comitati regionali rappresentati.

Venerdì sera spazio alla presentazione del Campionato Femminile, in piazza Santa Restituta a Sora, stessa location per la presentazione del Campionato Maschile che si è svolta sabato sera. In entrambe le circostanze presenti le autorità cittadine sorane e quelle tecniche federali, a partire dai due commissari tecnici italiani, Velo e Salvoldi.

GARA FEMMINILE – Un arrivo da brividi ha contraddistinto la gara femminile, sul percorso di 109,5 km, che da Sora ha portato le cicliste sul traguardo di Atina (Ponte di Melfa) che si è corsa sabato mattina con partenza alle ore 11.30 da Corso Volsci. La gara è stata contraddistinta da un avvio molto controllato, dopo il via dato da Sora dal Giuseppe Chech, presidente onorario della Ciclisti Sorani. Attraversando la Valle di Comino le ragazze si sono studiate, con sporadici allunghi e tentativi di fuga. Nell’ultimo giro, complice il tratto in salita di San Donato, il gruppo si è frazionato, aumentando l’andatura e portando un numero ridotto di atlete all’arrivo composto da una decina di unità. Dopo l’ultima curva, sul rettilineo finale, a trionfare è stata Maria Acuti, classe 2008, ostigliese (provincia di Mantova), con il tempo di 3h09’02” alla media/oraria di 34,756. Acuti ha vinto con la maglia della Biesse Carrera Premac. Al secondo posto Carlotta Petris del Team Ceresetto, al terzo, invece, Elisa Bianchi, sempre della Biesse Carrera Premac.

Sul palco premiazioni la Commissaria della XIV Comunità Montana, Aurora Aprile, il presidente FCI Frosinone, Roberto Soave, la consigliera federale nazionale FCI, Iolanda Ragosta, il presidente della Ciclisti Sorani, Gianni Bruni e il sindaco di Atina, Pietro Francesco Maria Volante. Alla vincitrice, e nuova maglia tricolore categoria Juniores Femminile, è stato consegnato anche il Trofeo “Ciociaria Women”, istituito dalla società organizzatrice della Ciclisti Sorani.

GARA MASCHILE – Spettacolo puro domenica 21 giugno per la gara maschile. I 179 atleti giunti da tutta Italia per l’appuntamento più importante dell’anno per la categoria Juniores, si affrontano sui 128,6 km del percorso che da Sora ha condotto ad Atina senza risparmiarsi un attimo (con partenza alle ore 11.30 da Corso Volsci a Sora). Alla partenza presente anche il presidente nazionale della FCI, Cordiano Dagnoni, per dare lo start alla gara, e congratularsi con i partecipanti, gli organizzatori.

A vincere sul traguardo di Atina (Ponte di Melfa) è stato Enrico Balliana, classe 2008, della Sardegna, con il tempo di 3h08’33”, alla media di 40,923 Km/h, che in volata ha battuto Riccardo Rosso (Veneto). Al terzo posto, a primeggiare nel gruppetto di inseguitori, Vincenzo Carosi (Lazio) campione italiano Juniores uscente.

Una gara che è subito partita forte, con un gruppo di una dozzina di atleti che nei primi trenta chilometri raggiunge anche i due minuti di vantaggio. Poi la durezza del percorso consente agli inseguitori di colmare il gap e raggiungere così l’ultimo giro del percorso, quello più duro ed impegnativo, con la salita di Gallinaro nel finale. I corridori vengono anche travolti da un’improvvisa pioggia, che rende ancor più emozionante il finale.

Allo scatto di Carosi, risponde Balliana, raggiunto poi da Rosso sulla sommità della salita di Gallinaro tra l’entusiasmo del numeroso pubblico presente. La discesa che conduce al traguardo vede l’allungo di Rosso, che però all’ultimo chilometro viene raggiunto da Balliana che lancia la volata lunghissima e riesce ad uscire dall’ultima curva in vantaggio e vincere con merito sul traguardo di Atina. L’ennesimo successo per il ds Martinelli, che dopo tanti traguardi in una carriera nei pro, da tempo si dedica ai giovani, e Balliana ne è l’ultimo dei talenti scoperti.

Alle premiazioni finali, il commissario della XIV Comunità Montana, Aurora Aprile, l’assessore del comune di Atina, Quirino Di Paola, l’assessore del comune di San Donato, Antonio Salvucci, la consigliera federale FCI Iolanda Ragosta, il presidente della Ciclisti Sorani, Gianni Bruni e quello della FCI Frosinone, Roberto Soave. A premiare poi il vincitore, con il Trofeo Mimmo Bruni anche la famiglia Bruni, che ha ringraziato l’organizzazione per l’intitolazione della prestigiosa manifestazione.

CONCLUSIONI – Un ringraziamento è giunto a tutti i volontari, gli autorità, gli sponsor, gli enti e i media intervenuti, oltre alle famiglie, gli atleti e gli accompagnatori che nel weekend si sono ritrovati per il Campionato Italiano Juniores. Arrivederci a luglio, con la 2° edizione di Ciociaria In Giro, corsa a tappe dedicata sempre alla categoria Juniores.