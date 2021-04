Campionato Aci Sport Club Lazio di Kart: quarta prova a Limatola (BN). Per la DrcSportManagement scende in pista Bufetto 28

Dopo l’assenza a Iscaro torna in pista Giuseppe Bufetto Caramadre per la quarta tappa del Campionato Aci Sport Club Lazio di Kart. Il circuito sarà quello del Volturno, a Limatola, in provincia di Benevento.

Bufetto corre con il Team Turriziani Racing, nella categoria 60 Mini ed è uno dei piloti più piccoli in gara. Nonostante questo nella classifica assoluta del Campionato Bufetto si trova in terza posizione con 99 punti, a soli due punti dal secondo.In bocca al lupo Bufetto!

