Campionati Regionali premiazioni a Tivoli. Sei i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 che saliranno sul podio

Si svolgeranno sabato p.v. a Tivoli (RM) nel Palazzetto dello sport, le premiazioni dei Campionati Regionali di motociclismo. Con i colori del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, saranno sei i piloti premiati in questo combattuto campionato Regionale. Vediamo nel dettaglio chi sono: nella Velocità in Salita, classe 600 Super Open si laurea Campione regionale il beneventano Fabio Brando in sella a una Triumph, nella 1000 Super Open il titolo di Campione regionale se lo aggiudica Peticca Gabriele (Honda) che precede il compagno di moto club Claudio Di Prima (Ducati), continuando ancora nella velocità in salita, ma classe Epoca TT 250 GR5 il titolo se lo aggiudica Carlo Alpassi (Malanca). Passando alla specialità Supermoto, saranno premiati nella classe SM4 Fast il giovane Massimiliano Carlomusto che centra il terzo posto, e nella classe SM1 Fast il titolo di campione regionale va a Antonio Lancia. Il direttivo del Moto Club franco Mancini 2000, orgoglioso dei risultati conquistati dai propri piloti, si congratula con tutti loro per i brillanti risultati riportati nella stagione agonistica 2025.

