Campionati Italiani Assoluti di Danze Latino Americane Fids 2023, primeggia l’isolano Nicholas Spica

Sabato 14 Gennaio presso il PalaCongressi di Riccione, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Danze Latino Americane Fids 2023. Sono stati i diciassettenni Nicholas Spica e Carlotta Aceti, rispettivamente di Isola del Liri e di Roma, ad aggiudicarsi il titolo di Vice Campioni Italiani Assoluti nella categoria Youth (16/18 anni). Sono stati proprio i due ragazzi a rappresentare il Lazio, Roma e la Valle del Liri imponendosi sugli altri partecipanti provenienti da tutta Italia, con performance, tecnica e coreografie non solo degne di un titolo così prestigioso ma anche meritevole della convocazione ai prossimi campionati mondiali ed europei come membri della Nazionale Italiana. Tutto ciò è stato possibile grazie alla bravura, alla tenacia e al grande livello di preparazione degli atleti nonché dei loro insegnanti, Lorenzo Pallagrosi (Sora) e Guendalina Pagnanelli (Roma). Un grande ringraziamento va appunto a loro che seguono i ragazzi in ogni passo, ai genitori che li sostengono nel loro importante percorso e a tutti i sostenitori vicini alla coppia fuori e dentro la pista; un ringraziamento speciale va anche all’ A.S.D. Città di Sora Center, che accoglie quotidianamente nelle loro strutture i due giovani campioni. Infine, non è scontato un grande in bocca al lupo a Nicholas e Carlotta e a tutto il loro team per i Campionati mondiali ed europei in cui rappresenteranno l’Italia intera.

Comunicato stampa

