Campionati di calcio dilettantistici, stagione finita?

Cosa ne sarà dei campionati dilettantistici di calcio, la stagione attuale può concludersi terminata oppure rimane un lumicino di speranza cui aggrapparsi? Sono in molti a chiederselo in questo delicato periodo. Ormai sono quasi due mesi che non si disputa una partita, infatti, dalla serie D alla terza categoria, bisogna tornare indietro fino alla data del primo marzo per ricordare un incontro calcistico. Ancora non si ha l’ufficialità, tuttavia una ripresa dei campionati dilettantistici appare altamente improbabile, come dichiarato dal presidente della lega nazionali dilettanti Cosimo Sibilia, intervenuto in questi ultimi giorni alle trasmissioni televisive zona D e sulla web television canale Europa. Ad ogni modo, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di venire a conoscenza di quale sarà il responso definitivo. A tal proposito Sibilia ha lasciato intendere che probabilmente tutto ciò non avverrà prima di altri dieci giorni. A dare ulteriore credito all’ipotesi che la stagione calcistica, almeno per quanto riguarda i campionati dei dilettanti, sia ormai giunta al fotofinish, c’è il fatto che le società dilettantistiche si vedrebbero costrette a rispettare tutta una serie di norme e protocolli sanitari di difficile se non impossibile attuazione, per queste società che ovviamente non dispongono dei mezzi finanziari del calcio professionistico. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Sibilia al conduttore Beppe Indelicato durante la trasmissione “Zona D”: “Al Consiglio Federale dovrebbe esserci una decisione perché, nel frattempo, ci dovrebbe essere anche un decreto governativo nel quale dovrebbe esserci una spiegazione rispetto anche al prosieguo dell’attività e ci sarà sicuramente entro fine mese. All’interno del decreto ci sarà qualcosa che riguarda anche il calcio e quindi lo sport. Poi verranno prese delle decisioni al Consiglio Federale che dovrebbe essere convocato tra il 7 e l’8 maggio, ma non abbiamo ancora conferma, nel frattempo noi ci sentiamo ogni giorno col presidente della FIGC, con buona parte di tutte le componenti e quindi speriamo che, a breve, ci possa essere questa decisione complessiva e quindi metterci tutti un poco più tranquilli”.

S.M.

Correlati