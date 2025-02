CAMPIDOGLIO, ROCCA A “RACCONTARE IL GIUBILEO”: «BELLA OCCASIONE PER AFFRONTARE IL TEMA DELLA COMUNICAZIONE»

«L’evento “Raccontare il Giubileo”, organizzato da “Giornaliste Italiane” in Campidoglio, è stata una bella occasione per affrontare un tema, quello della comunicazione, di come si raccontano le storie e le cose, che merita una grande riflessione. L’organizzazione del Giubileo è stato uno straordinario lavoro di squadra, il risultato della metodologia – tutta italiana – di mettersi attorno a un tavolo per raggiungere un obiettivo comune. È necessario saper raccontare, oggi, i traguardi, queste tempistiche mai viste nella storia dell’amministrazione pubblica italiana. Ma, soprattutto, il Giubileo non è solo grandi opere pubbliche: è il racconto di milioni di persone che si avvicinano a Roma e al Lazio spinte da una sete spirituale. Un aspetto che non è stato e non è abbastanza sottolineato. Dobbiamo far ripartire la narrazione da qui, perché in questo momento storico ne abbiamo davvero bisogno». Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

