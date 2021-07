Camper vaccinale in Ciociaria

Parte una fase proattiva per sensibilizzare anche paesi e aree interne, per raggiungere tutti per fare l’ultimo passo decisivo per la vaccinazione.Il “camper vaccinale” della ASL di Frosinone inizia il suo viaggio, e da lunedì della prossima settimana, farà tappe in 19 paesi della Ciociaria.“Il nostro camper è una risorsa e un appello a fare l’ultimo passo decisivo per la vaccinazione”, afferma Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale della ASL di Frosinone.“Chi sa di aver avuto contatti con positivi si autoisoli subito, contatti la ASL e faccia il tampone quanto prima – raccomanda la dottoressa D’Alessandro – Ora è il momento giusto per bloccarlo. Ora che ci sono pochi casi possiamo fermarlo”.“Ringrazio tutti i Sindaci che immediatamente hanno dato le piazze e ringrazio gli operatori dell’Asl che con grande senso di responsabilità hanno aderito all’appello nonostante il caldo – conclude la dottoressa D’Alessandro – Che c’è a stare fuori dai palazzi. Un sistema che sta lavorando insieme fa di sicuro un buon servizio. Ora tocca ai cittadini rispondere all’appello”.

Il camper vaccinale della ASL di Frosinone è operativo secondo il calendario allegato.

Comunicato stampa

Correlati