Campagna Antincendio Boschivo 2026, Ciacciarelli: «Più investimenti e volontari per una prevenzione efficace»

«La Campagna Antincendio Boschivo 2026 conferma il forte impegno della Regione Lazio nella tutela del proprio territorio e nella sicurezza dei cittadini, costruendo un sistema organizzativo sempre più efficiente grazie al corretto coordinamento istituzionale tra la direzione regionale protezione civile, il corpo dei vigili del fuoco, il comando dei carabinieri forestali ed il mondo del volontariato. La campagna AIB, avviata il 15 giugno e in programma fino al 15 ottobre, può contare su un apparato composto da oltre 230 Organizzazioni di Volontariato, oltre 700 mezzi antincendio, una flotta regionale di 7 elicotteri già operativa dal 1° giugno e sul rafforzamento della collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale come Regione abbiamo stanziato 3,1 milioni di euro, oltre alla sinergia con l’Arma dei Carabinieri forestali al supporto della flotta aerea dello Stato. Abbiamo deciso di confermare, inoltre, l’esperienza dei gemellaggi AIB, con il presidio attivato a Fondi che coinvolge oltre 1.900 volontari provenienti dal Lazio e da altre Regioni, rafforzando la capacità operativa nelle aree maggiormente esposte al rischio incendi e situate nelle periferie del territorio regionale. La complessità e la forte pericolosità del fenomeno degli incendi boschivi ci ha indotto a pianificare, inoltre, importanti investimenti destinati al rinnovo della flotta aerea, all’acquisto e al noleggio nuovi mezzi AIB, alla formazione di circa 600 volontari, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, alle dotazioni tecnologiche e radio, alle attrezzature antincendio e al sostegno delle Organizzazioni di Volontariato. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento per la preziosa presenza in occasione di questa importante conferenza stampa al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al Presidente della XII Commissione Nazareno Neri, al Generale dei Carabinieri Forestali Gianpiero Andreatta, al dirigente ufficio soccorso pubblico della Direzione regionale Vigili del Fuoco Nicola Ciannelli, al Presidente del CTC Enrico Lorenzetti e a tutti i volontari e gli operatori impegnati quotidianamente nella difesa del nostro territorio».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio.