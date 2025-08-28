CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2025, CIACCIARELLI: «GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI, GARANTITO SOSTEGNO AI TERRITORI»

«La campagna Antincendio Boschivo 2025 si sta confermando, ancor di più nel corso di questi giorni, come una delle più impegnative e complesse degli ultimi anni e per tale ragione sorretta positivamente solo grazie ad una precisa organizzazione che si è inteso offrire alla materia dell’antincendio.

In particolare, ad oggi registriamo più di 2000 incendi, di cui circa 480 solo boschivi, gestiti nel corso di questi ultimi mesi dalla Sala operativa regionale, tali da richiedere l’impiego di circa 5 mila squadre di volontari impiegate in attività di spegnimento per un totale di 20 mila giornate/ uomo garantite dal volontariato regionale.

Numeri importanti resi possibili grazie ad una organizzazione che vede impiegati, accanto i moltissimi volontari dei gruppi locali di protezione civile, 700 mezzi dedicati alle attività di spegnimento ed una nuova flotta composta da 7 elicotteri attualmente impiegati per un totale di circa 955 ore di volate sul territorio regionale.

Non posso non sottolineare come, in un anno particolare come l’attuale, caratterizzato dall’importante impegno aggiuntivo rappresentato dagli eventi giubilari che hanno visto i nostri volontari direttamente coinvolti, in particolare nel l’organizzazione ed allestimento del villaggio campale di Tor Vergata in occasione del Giubileo dei Giovani, la prontezza dimostrata nella gestione della campagna antincendio costituisce una chiara conferma del grande lavoro svolto dai volontari di protezione civile e della necessità di rafforzare ancora di più il sostegno della nostra regione alle loro importanti attività».

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e alla Protezione Civile della Regione Lazio.