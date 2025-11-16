Cammini DìVini”, Acampora a Montecassino: “L’economia della bellezza driver per lo sviluppo dei territori”

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina all’Abbazia di Montecassino per l’avvio del progetto regionale con l’Assessore Palazzo.

Montecassino, 15 novembre 2025 – Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha preso parte questa mattina al primo appuntamento di “Cammini DìVini”, il percorso tra vino e abbazie promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per mettere in dialogo fede, natura e gusto in alcuni dei luoghi più identitari del territorio.

La tappa inaugurale si è svolta nell’Abbazia di Montecassino, simbolo del monachesimo europeo e “luogo di pace che ha saputo resistere alla distruzione della guerra, rinnovando nel tempo il proprio ruolo di faro culturale e spirituale”, come ha evidenziato il Presidente Acampora.

“In contesti come Montecassino – ha dichiarato il Presidente Acampora – comprendiamo con chiarezza quanto la bellezza non sia un concetto astratto, ma una vera infrastruttura di futuro. Qui, dove la spiritualità ha resistito alla follia della guerra, dove la storia incontra il silenzio e la contemplazione, ritroviamo la radice autentica dell’Italia e del Lazio. Ed è da questa radice che dobbiamo ripartire, perché oggi più che mai c’è bisogno di luoghi capaci di ispirare, educare, unire”.

Acampora ha così lanciato una proposta che ruota attorno all’economia della bellezza: “Sarà uno dei driver strategici della prossima programmazione camerale. Valorizzazione dei luoghi, cura dei paesaggi, rigenerazione culturale dei territori, promozione dei nostri saperi, dei sapori, delle isole e del mare: sono queste le direttrici su cui vogliamo costruire competitività e nuove opportunità. La bellezza non è un lusso: è un motore economico, sociale e identitario”.

Un percorso da avviare fianco a fianco con la Regione Lazio e con l’Assessore Elena Palazzo, che il Presidente ha ringraziato per l’impegno profuso. Nel corso dell’evento, Acampora ha ribadito la necessità di un’azione congiunta nei percorsi di “promozione del turismo culturale e dei cammini; valorizzazione dell’enogastronomia di qualità; sostegno alle imprese delle filiere creative e identitarie; strategie integrate tra istituzioni, comunità monastiche ed enti locali”.

“Obiettivi coerenti con l’impostazione di “Cammini DìVini”, che collega Montecassino, Valvisciolo e Subiaco in un itinerario capace di generare valore diffuso. La nostra sfida – ha proseguito Acampora – è trasformare questa ricchezza in una politica stabile di sviluppo territoriale, che metta al centro ciò che ci rende unici: arte, cultura, natura, spiritualità e tradizioni. L’economia della bellezza dovrà essere un linguaggio comune e una piattaforma di crescita condivisa”.