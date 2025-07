CAMMINI DI SPIRITUALITÀ, DA REGIONE 1.4 MILIONI DI EURO A COMUNI PER REALIZZARE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, ha approvato la delibera delle Linee di indirizzo per la Valorizzazione dei “Cammini di Spiritualità”, per la concessione, attraverso un Avviso Pubblico, di contributi per sostenere la realizzazione di opere di arte contemporanea, per complessivi 1.380.000 euro.

Possono partecipare i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale, attraversati dai “Cammini di Spiritualità”, gli enti religiosi legalmente riconosciuti e le istituzioni sociali private iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

«La Regione Lazio è impegnata a promuovere la valorizzazione dei “Cammini di Spiritualità”, nella convinzione delle grandi potenzialità del “turismo lento” che si sviluppa attorno ai borghi, anima del nostro territorio. Con questa delibera, mettiamo a disposizione circa un milione e quattrocentomila euro per progetti di arte contemporanea da realizzare in borghi medievali, presso antiche vie e vestigia e in luoghi sacri, in un avvincente dialogo fra antico e moderno, sacro e profano. Consapevoli che la cultura vivifica i luoghi e li rende capaci di essere ancora messaggeri di senso e attrattori turistici, cioè moltiplicatori economici e di opportunità. Il turismo dei cammini è sostenibile, antidoto allo spopolamento e allo smarrimento identitario. Sostenere queste attività per noi è prioritario e avvincente, perché c’è tutto un Lazio da far scoprire e riscoprire a turisti e residenti», dichiara Simona Baldassarre.

I “Cammini di Spiritualità” della Regione Lazio sono la via Francigena del Nord, il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Il contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario è di 90.000 euro.