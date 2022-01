Camminando l’Italia e “Dieci passi nella storia” per Rai RadioLive sulla nuova piattaforma RaiPlay Sound

I cammini italiani sono attraversati ogni anno da migliaia di persone che hanno scelto il turismo lento per la prima volta o da camminatori più esperti, che scoprono un’Italia bella e a tratti meno conosciuta. Spesso le destinazioni sono sorprendenti e magari anche a pochi passi da casa. Il 2021 si è chiuso come un anno davvero positivo per i cammini italiani e per la microeconomia che generano. Da quattro anni, su Rai RadioLive, la camminatrice e giornalista Tiziana Iannarelli, li racconta attraverso la voce di chi li ha ideati, di chi li vive e percorre. Storie di luoghi, di natura, di tradizioni e di persone. Quattrocento i camminatori intervistati che, ognuno per motivi diversi, ha messo lo zaino in spalla ed è partito a passo lento attraversando le aree interne d’Italia, ma anche le coste, le isole, i boschi, i borghi. Un’Italia tutta da ascoltare, viene proposta nella nuova piattaforma appena lanciata, RaiPlay Sound, dove per Rai RadioLive, nei programmi Camminando l’Italia e Dieci Passi nella Storia, Tiziana Iannarelli ci porta nella nostra penisola alla scoperta di luoghi e persone che la attraversano. In particolare, nelle nuove dieci puntate di Camminando l’Italia, scopriremo: Il Cammino di San Benedetto da Norcia a Montecassino sui passi del fondatore dell’ordine benedettino in un cammino esperienziale di 305km; Il Sentiero del Brigante in una Calabria misteriosa e sorprendente come quella dell’Aspromonte; Il Cammino di Oropa, in Lombardia, adatto anche ad ipovedenti; Il Cammino Celeste in Friuli Venezia Giulia dal mare alla cima dei Monti Lussari; Le Vie di Francesco per tutti, anche per chi vuole affrontarle in sedia a rotelle; la Road to Rome 2021, con gli incredibili 3200 km sulla via Francigena da Canterbury a Santa Maria di Leuca per i venti anni dell’Aevf (Associazione europera vie francigene). In Camminando l’Italia scopriremo tutti i benefici del camminare, le testimonianze di chi ha cambiato la propria vita, di un ex obeso, di un camminatore con il cancro, di una camminatrice con la sclerosi multipla…tutti con migliaia di km sotto ai piedi. Storie di persone, racconti di territori, promozione di un’Italia bellissima e a tratti sconosciuta. “Ho sempre corso nella natura, amavo viverla così. Poi ho iniziato a rallentare, anche a fermarmi, e a scoprire che a passo lento, per ore e giorni, quei sentieri non erano più freddo o caldo, odori, suoni, colori. Erano anche conoscenza, scambio, essenza, rinuncia a quel superfluo che fino a quel momento di pareva essenziale. Perché lo zaino è una grande prova. Quei passi erano anche confronto con il mio silenzio, con i miei pensieri prima concentrati su dove e come, quasi ansiosi, poi sempre più liberi, aperti. Cammino con una levriera spagnola di nome Apailana adottata e in lista di soppressione, salvata dalla morte in una perrera spagnola. Lei mi insegna a capire la natura, a fidarmene se la rispetto. Tra i sentieri è libera, può raggiungere i 70km orari, ma non si allontana, sa che non potrei vivere senza di lei. Insieme abbiamo imparato a rallentare, camminare nella natura è il nostro elemento comune”.

COMUNICATO STAMPA

