“Camminando con Celestino V”: un viaggio lento tra fede, storia e paesaggi mozzafiato

Dal 21 al 28 agosto ha preso il via l’iniziativa “Camminando con Celestino V”, un percorso di 120 km che collega Fumone a L’Aquila, offrendo un’esperienza di cammino lenta e riflessiva attraverso borghi, sentieri e scenari naturali di straordinaria bellezza.Promosso dal Comune di Fumone in collaborazione con l’associazione Andromeda APS e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, il progetto unisce il patrimonio naturale e storico alla memoria spirituale legata a papa Celestino V. A guidare i partecipanti, le guide ambientali Stefano Petri e Raffaele Principi Coppotelli, accompagnati dagli asinelli Camillo e Alfio, simboli di lentezza e contemplazione.

Le tappe

Dopo aver attraversato i Monti Simbruini e i borghi laziali, il cammino entra nel cuore della Marsica, toccando centri ricchi di storia e spiritualità. Il 24 agosto si raggiunge Cappadocia, porta d’ingresso del percorso abruzzese, per poi proseguire verso Camporotondo e Villa San Sebastiano.

Il 25 agosto il percorso attraversa Scurcola Marsicana, legata alle vicende medievali e alla celebre battaglia del 1268, fino a giungere a Magliano de’ Marsi, centro di grande tradizione religiosa.

Il 26 agosto la tappa tocca Massa d’Albe, alle pendici del Monte Velino, con passaggio nell’area archeologica di Alba Fucens, antica colonia romana e simbolo della Marsica antica.

Il 27 agosto i pellegrini partono da Rovere, borgo montano suggestivo, per salire sull’Altopiano delle Rocche e scendere poi a Ocre, dove storia medievale e paesaggi si fondono armoniosamente.

Infine, il 28 agosto, il cammino giunge a Onna, simbolo della memoria recente del terremoto, per concludersi a L’Aquila in occasione del corteo della Bolla del Perdono e delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana, riconosciuta come patrimonio UNESCO.