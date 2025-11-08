Camion si ribalta sulla superstrada Sora–Avezzano: ferito l’autista

Sora – Incidente sulla superstrada Sora–Avezzano, nei pressi dell’uscita di Ridotti, dove poco fa un camion si è ribaltato lungo la carreggiata.

Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto ferito, ma non in maniera grave. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

Per le operazioni di rimozione del camion sarà necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avezzano, già allertati per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Le cause del ribaltamento sono ancora in corso di accertamento.

Foto Penna e Spada

Correlati